A Câmara de Rio Branco recebeu nesta quinta-feira (12) no espaço Tribuna Popular, o policial civil e atleta Juriel Costa Maia. O atleta que já participou de diversos campeonatos nacionais e internacionais de atletismo, utilizou o espaço para falar de sua trajetória e pedir apoio e incentivo aos desportistas da nossa cidade.

“Eu já participei de diversas competições tanto a nível nacional a nível internacional por muitos anos atrás quando eu tinha uma idade um pouco menor. Com 18 até os 23 anos eu fui um dos atletas que permaneci como principal atleta a nível nacional e naquela época a gente tinha um apoio um pouco diferente do que temos hoje, hoje a gente não consegue observar o apoio do poder público” disse Juriel.

Mesmo com a falta de apoio, Juriel disse que nunca desistiu do sonho do atletismo e em 2019 participou de uma competição regional onde conseguiu ganhar duas provas e em seguida se classificando para o Campeonato Mundial de Atletismo que foi realizado na China, onde foi vice-campeão mundial nos 100m.

“Essa falta de apoio não foi usada para eu deixar de correr atrás dos meus sonhos, mas é difícil custear um esporte então eu gostaria de deixar aqui um pedido para que os nossos governantes, que tivessem um olhar mais sensível mais carinhoso para questão do esporte da cultura da área de lazer de uma forma geral da nossa cidade e do nosso Estado, porque eu sei que tem pilares muito importantes como educação, saúde e segurança, porém a gente precisa também da cultura do esporte e lazer”

O vereador Ismael Machado (PSDB), parabenizou o atleta pela trajetória e na ocasião fez a entrega de uma Moção de Aplausos pelas conquistas e pela luta em prol do incentivo da cultura e do esporte e lazer.

“Parabéns, nós sentimos muito inspirado e feliz com sua história, sua história é inspiradora, e tenha certeza que muitas pessoas irão se espelhar. Você e um exemplo, você e um espelho para os jovens e para as pessoas que estão iniciando em diversos esportes” disse Ismael Machado.

A vereadora Michelle Melo (PDT) ratificou o compromisso da valorização ao esporte “O esporte também salva vidas ele também trás a história de esperança, essa história de resistência, essa história de luta que nós precisamos valorizar, fizemos a indicação nessa casa que se retorne a Secretaria Municipal de esporte para que ela possa ver e se sensibilizar com cada atleta com cada modalidade e reitero, nós precisamos de incentivo,nós precisamos estar do lado do esporte e ao lado de atleta como você.”

O presidente da Câmara, vereador N.Lima (Progressistas) finalizou a sessão parabenizando o atleta em nome de toda mesa diretora e funcionários e registrou o apoio ao esporte, cultura e lazer.

“Essa homenagem que você está recebendo foi indicada pelo vereador Ismael e aprovada por unanimidade por esta casa. Esse reconhecimento e da sociedade de Rio Branco, porque nós a representamos. Nós estamos aqui para apoiar os jovens e também pedimos seu apoio, para montar um projeto de uma escolinha e que você possa tocar isso com os que desejam se tornar uma atleta como você” finalizou o parlamentar.