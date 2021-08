Feijó celebra mais de R$12 milhões de investimentos em saúde, educação e infraestrutura

A visita do governador Gladson Cameli a Feijó, neste sábado 14, rendeu ao município investimentos na educação, infra estrutura e educação profissional, que somam mais de R$ 12 milhões. Antes assinar ordens de serviços e autorizar outros repasses o governador prestigiou a inauguração da praça do Lago Velho, construída com recursos de uma emenda da deputada federal Jessica Sales, no valor de R$ 1, 1 milhão. Depois Gladson fez uma visita ao hospital regional para agradecer a toda equipe que atuou no mutirão de cirurgias que atendeu 58 pessoas, sendo 7 cirurgias e 44 consultas com especialistas.

Mas era na zona rural que o governador era aguardado com muita expectativa. Junto com sua comitiva Gladson esteve no km 15 do ramal do Weber, estrada que vai ligar Feijó a cidade amazonense de Envira. O prefeito Ruan Matos prestigiou o evento e agradeceu ao governo do Acre pela abertura do acesso rumo a divisa entre Acre e Amazonas.

Na comunidade o governador foi recebido por dezenas de produtores que foram contemplados com a reabertura de uma ramal que há cinco anos, por causa das péssimas condições, deixava os mais de duzentos moradores isolados durante o inverno.

“Não adiantava plantar porque a gente perdia tudo”, diz produtor ao comemorar reabertura do ramal.

Cleiton Lima Magalhães mora há vinte anos na região. Ele contou que desde 2016 a estrada não recebia manutenção e toda a comunidade sofria com o isolamento. A maioria perdia parte da produção por não ter como levar para a cidade.” Nem adiantava plantar porque a gente perdia tudo. Agora estamos motivados porque essa reabertura significa garantir de que teremos como escoar nossa produção “, comemorou.

Reabertura até a divisa com o Amazonas

“É um desafio nosso ligar os estados e diminuir as dificuldades. Aqui estão as máquinas, todas novas, e nossa determinação é aproveitar o verão e trabalhar”, disse o governador ao autorizar que o Deracre reabra o ramal até divisa com o Amazonas. Serão mais 24 km de ramal até o limite do território acreano. Do lado amazonense, segundo o prefeito de Envira, as obras devem começar em breve.

Centro de eventos de Feijó e ônibus escolares

Fechando a agenda na terra do açaí, o governador assinou ordem de serviço para a construção do Centro de eventos de Feijó, projeto orçado em R$ 8 milhões . Na solenidade, que aconteceu no espaço da feira do produtor, o governador entregou kits para escolas e autorizou a construção de uma quadra poliesportiva na escola Nanzio Magalhães, no valor de R$ 410 mil e entregou três ônibus escolares para o transporte de estudantes na zona rural. Os veículos custaram R$ 410 mil, além de autorizar a reforma de sete escolas rurais. “ Venha sempre a Feijó governador e traga investimentos igual o senhor fez hoje. Somos muito gratos”, disse Kiefer.