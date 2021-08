Saúde realiza mais de 700 atendimentos em comunidade do Juruá

As regiões mais longínquas do Acre também são vistas como prioridade pela gestão do governador Gladson Cameli. Como é o caso da comunidade Liberdade, distante 80 km de Cruzeiro do Sul, que recebeu mais uma edição do programa Ação Humanitária Itinerante , por meio de várias pastas, entre elas a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre). A iniciativa foi possível graças à parceria do Estado com o município de Tarauacá.Ao todo, 54 profissionais de saúde realizaram mais de 700 atendimentos nas áreas de pediatria, ginecologia, odontologia, medicina da família, além da realização de exames laboratoriais, ultrassonografias e testes rápidos para patologias da sífilis, as hepatites e HIV.

O agricultor Cleomilton Rocha de Oliveira se fez presente no Saúde Itinerante e disse que o governo viu a melhor forma de levar ajuda para quem vive em região isolada. “O agricultor e seus familiares são carentes e dificilmente têm acesso a tantos atendimentos em saúde como vejo hoje, aqui. Acredito que dessa forma o governador mostrou o seu carinho por cada um de nós”, agradeceu.

A coordenadora regional da Sesacre, Catiana Rodrigues, esteve acompanhando a ação e se diz realizada ao ver a grande procura por assistência médica.

“É uma ação de grande importância para essa comunidade. Assim, vamos contribuindo e fazendo com que os nossos serviços cheguem até a população”, afirmou.

Para o vice-prefeito de Tarauacá, Raimundo Maranguape de Brito, a parceria só traz benefícios à comunidade. “Ninguém faz nada sozinho, nem o governo e nem a prefeitura. Por isso, Tarauacá agradece ao Gladson pela mão amiga”, relatou.

Adriana Lobão, que é secretária-adjunta da Assistência à Saúde, afirma que a iniciativa chega aos que mais necessitam. “Nós ficamos maravilhados como o que vimos hoje. A população participando, tudo bem encaminhado, a nossa equipe por completa empolgada, atuante. Temos outros Itinerantes agendados dentro de uma programação anual para chegar aos acreanos que mais precisam”.

Também estiveram apoiando a iniciativa o chefe do Departamento de Vigilância em Saúde, José Grabriel Mesquita; a assessora da Diretoria de Redes à Pessoa com Deficiência, Domisy Vieira; a diretora de Rede de Atenção à Saúde, Jocelene Soares; a chefe do Departamento de Atenção Primária à Saúde, Erica Fabíola Farias; e outros membros da secretaria.

A equipe ainda cumpriu agenda em Feijó, onde conversou e parabenizou a equipe médica que esteve no Hospital Geral do município realizando, neste fim semana, 11 cirurgias eletivas.

Sobre o Saúde Itinerante

O grande objetivo do programa é levar, in loco, assistência médica especializada, como informa Rosimery Vânia Ruis, coordenadora do Saúde Itinerante Especializado.

Em todo o Acre, já foram realizadas 16 edições do Saúde Itinerante, sendo esta a 4⁰ edição que chega aos povos que residem nas florestas.