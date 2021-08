O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Industria e Ciência e Tecnologia (Seict), recebeu nesta quinta-feira,12, premiação da Associação Brasileira de Entidades Estaduais e Públicas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Abep-Tic), que reconhece e parabeniza o Acre pelo desempenho conquistado na Edição 2021 do Índice Abep em relação à edição 2020, como sendo o 2º estado com a maior variação nominal, avançando duas posições no ranking de governo digital.

O evento, reuniu representantes de TIC dos Governos e importantes empresas de tecnologia para discutir avanços na transformação digital dos Estados.

O secretário da Seict, Anderson Lima explica que, esse prêmio deve-se a eficiência, compromisso e competência do governo do estado do Acre, Gladson Cameli que em conjunto com a Seict vem buscando melhorias para o setor de tecnologia da informação bem como ofertar serviços públicos de qualidade ao cidadão.

“A ideia é transformar o governo do estado do Acre em um estado digital, nós estamos dando vários passos com essa vertente e com esse compromisso em garantir maior transparência e levar ao cidadão o melhor acesso à informação e um atendimento de melhor qualidade”, enfatiza o secretário da pasta.