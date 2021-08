Prêmio de Valorização da Atividade Policial sai nesta segunda (16)

Seguindo o calendário de pagamentos anunciado pelo governador Gladson Cameli, o Estado do Acre antecipa para a próxima segunda-feira, 16, o pagamento do Prêmio Anual de Valorização da Atividade Policial (Pavap) referente ao ano de 2020. No cronograma elaborado pela Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), o pagamento, que seria liberado apenas no dia 31, é um investimento de mais de R$ 7,6 milhões na valorização dos servidores da Segurança Pública.O Pavap da Polícia Militar do Acre (PMAC) e do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) está previsto no art. 4º da lei complementar nº 197, de 23 de julho de 2009, sendo regulamentado pelo decreto nº 7.830 de 18 de junho de 2014. Também será realizado na segunda o pagamento do Pavap 2020 para os servidores do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen/AC).

Ao todo, serão contemplados 3.048 policiais e bombeiros militares, totalizando a um montante superior a R$ 5,3 milhões. Também serão contemplados 1.256 servidores do Iapen, com um valor superior a R$ 2,2 milhões.