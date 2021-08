O Agente de Campo: como a PM está usando a tecnologia para combater o crime no Acre

JM/Agência de Notícias do Acre

Com objetivo de aprimorar o serviço policial e garantir mais segurança ao cidadão, a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) lançou um novo aplicativo. Batizada de “Agente de Campo”, a nova ferramenta otimiza o serviço operacional e garante mais fluidez às abordagens policiais.

Em poucos minutos, podem ser feitas consultas veiculares e nominais pelo próprio celular do policial militar. Acionadas via Centro de Operações Policiais Militares (Copom), as equipes também podem ser cadastradas pelo novo aplicativo e iniciar o serviço operacional sem congestionar a rede de rádio.

O processo de implantação do serviço no Acre teve início em setembro de 2020, quando, de forma experimental, 50 policiais do 2° Batalhão de Polícia Militar (2° BPM) começaram a utilizar o aplicativo. Agora, após alguns ajustes, o aplicativo está disponível para todos os policiais militares.

“O Sinesp Agente de Campo é um aplicativo móvel para uso policial, que facilita e fornece maior segurança e assertividade no processo de abordagem, pois possibilita fazer um conjunto de buscas em bases nacionais da segurança pública”, afirmou o responsável técnico pelo aplicativo no Acre, sargento Alan Cardek Marques.

“Os avanços tecnológicos chegaram e já são uma realidade para melhorar e ampliar a atuação e eficiência policial. É preciso agora que cada militar se aproprie dessas ferramentas, pois foram pensadas e desenvolvidas para melhorar todo fluxo do serviço”, finalizou o coordenador do Centro Integrado de Comando e Controle (CiCC), major Felipe Russo.