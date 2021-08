MP/AP

A segunda sexta-feira de agosto é conhecida internacionalmente como o Dia Interamericano da Qualidade do Ar, propiciando às pessoas uma data para pensar e avaliar a respeito da poluição atmosférica e o que estamos respirando. Desde 2020, a Promotoria de Justiça do Meio Ambiente disponibiliza o monitoramento e medição da qualidade do ar por meio do sensor Purple Air, instalado no Complexo Cidadão Zona Norte. Nos próximos meses, mais dez aparelhos serão instalados em sete municípios identificados no Relatório de Queimadas e Desmatamento do Núcleo de Geoprocessamento do Centro do Apoio Operacional do Meio Ambiente (CAO/AMB), como os mais afetados pelo fogo.

“É importante aproveitar esta data para chamar atenção sobre o ar que respiramos durante o dia inteiro, o que o ar poluído impacta na nossa saúde, e o que fazemos, enquanto cidadão e como agentes públicos e representantes de instituições para melhorar a qualidade do ar e reduzir as infrações contra o meio ambiente. Além das ações administrativas e de educação ambiental, o Ministério Público do Amapá (MP-AP) através do CAO/AMB e Promotoria de Meio Ambiente, disponibiliza para a população e órgãos ambientais o monitoramento do ar em nosso site”, afirma o promotor de justiça do Meio Ambiente, Marcelo Moreira.

Em setembro de 2020 o primeiro sensor foi instalado no Complexo Zona Norte, fruto da doação do Ministério Público do Acre (MP-AC) ao MP-AP. O aparelho integra o projeto de observatório do clima e da qualidade do ar desenvolvido pelo MP-AC, Universidade Federal do Acre (Ufac) e Woods Hole Research Center. Especialista na área ambiental, de segurança e pesquisa, ou cidadão comum podem acessar o site do MP-AP e o sistema Purple Air para obter informações a respeito da qualidade do ar mais especificamente na Zonas Norte e Central de Macapá (https://www.purpleair.com/map?opt=1/mAQI/a10/cC0#11/0.0757/-51.0555).

Ainda neste semestre serão instalados mais dez sensores nas Promotorias de Macapá, Oiapoque, Laranjal do Jari, Calçoene, Serra do Navio, Tartarugalzinho e Amapá. A escolha destes municípios foi baseada no Relatório de Queimadas e Desmatamentos referente a 2020, originado pelo CAO/AMB, que indicou as áreas com maior índice de poluição atmosférica e risco de queimadas, especialmente no período de agosto a dezembro. Os equipamentos foram adquiridos pelo CAO/AMB por meio de acordo de Ação Civil Pública (ACP) e serão instalados por técnicos do departamento de Tecnologia da informação e de Engenharia, do MP-AP.

“Esta ampliação de cobertura e monitoramento via satélite será de grande importância para as áreas ambientais, de segurança e pesquisa, porque as informações são em tempo real, o que possibilita atuação preventiva e de segurança em todos estes municípios. Temos certeza que esta iniciativa irá contribuir com a melhoria da qualidade do ar e preservar a segurança e saúde dos amapaenses, uma vez que são muitos os danos para o organismo humano causados pela poluição do ar”, finalizou o promotor Marcelo Moreira.