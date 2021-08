Ação humanitária prevê atender 2 mil pessoas no Liberdade

A maior das estruturas da Ação Humanitária Itinerante está em pleno funcionamento na Floresta Estadual do Rio Liberdade, em Tarauacá. Começou nesta sexta-feira, 13 e será encerrada amanhã, a última edição 2021 do projeto itinerante que uniu o governo do Estado em prol da melhoria da qualidade de vida da população que mora na floresta. Os comunitários estão sendo atendidos na Escola Estadual Maurício Matos, próximo a Unidade de Gestão Ambiental Integrada (Ugai) do Liberdade.

A previsão é que mais de 2 mil pessoas sejam atendidas durante os dois dias. A iniciativa é da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas e conta com vários importantes parceiros, como o gabinete da primeira-dama, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), Secretaria de Estado de Assistência Social dos Direitos Humanos e de Políticas para Mulheres (Seasdhm), Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo, Tribunal de Justiça (TJAC), além das prefeituras municipais que sediam cada evento.

O governador Gladson Cameli prestigiou a primeira edição da Ação Humanitária Itinerante, que aconteceu no mês de maio deste ano no Parque Estadual Chandless, e veio ao Liberdade para participar do encerramento da atividade em 2021. “Tem que levar mesmo o melhor atendimento a esse povo que tanto precisa. Nós estamos presentes e dispostos a fazer o que for preciso para melhorar a vida das pessoas”, disse o governador.

De forma muito espontânea, o governador Gladson Cameli ouviu a população, abriu o microfone para as pessoas e procurou encaminhar da melhor maneira as resoluções para problemas colocados pelos moradores do Cferg.

Depois do Chandless, a ação chegou a Floresta Estadual do Afluente, no município de Manoel Urbano, depois chegou às três florestas estaduais que formam o Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório (Cferg). A Floresta Estadual do Antimary também foi contemplada com ação de saúde no mês de maio, feita pela prefeitura do Bujari com apoio do Governo.

A cerimônia de abertura da ação no Liberdade foi realizada durante a manhã desta sexta, com a presença do governador Gladson Cameil, dos representantes das instituições estaduais parceiras da Ação Humanitária Itinerante, da prefeita de Tarauacá, Maria Lucinéia, além de representantes da Prefeitura e da comunidade local. Na ocasião, todas as famílias que aguardavam atendimento na escola estadual Maurício Mapes receberam água e alimentação.