Estreia hoje, sexta-feira, dia 13, nova temporada da série especial de reportagens do Giro do Boi Embrapa em Ação. Os conteúdos, que são ao todo 15 vídeos, estão focados nas pesquisas conduzidas na Embrapa Acre, com sede na capital Rio Branco.

“A viagem foi fantástica! O Bioma Amazônico é maravilhoso, os produtores fizeram uma recepção fantástica para nós, os pesquisadores também. Ficamos muito impressionados e, talvez, uma das coisas que mais chamou atenção para a gente foi a quantidade de pesquisas sendo realizadas nas parcerias com os produtores dentro das fazendas. Mais de 60% das pesquisas ligadas à pecuária de corte estão lá dentro (da porteira”, destacou o repórter Marco Ribeiro, que coletou in loco o material junto ao cinegrafista Antonio Alencar.

Um dos entrevistados da série destacou em um vídeo “aperitivo” como o ambiente do estado é propício para a geração de riqueza por meio da bovinocultura. “Aqui no Acre nós temos a prerrogativa de ter a natureza muito favorável à pecuária. Aqui chove bem, tem um solo argiloso, que libera água devagar para a planta. Nós estamos no auge da seca, por exemplo, mas o capim está verde!”, exaltou.

Ribeiro elencou os principais temas dos conteúdos que começam a ir ao ar já no Giro do Boi desta sexta-feira. “São vários temas, como o sistema de produção, que é diferente, o apelo do pasto, a sustentabilidade, as alternativas com relação a, por exemplo, suprir a carência da logística que o Acre tem, que é um desafio, porque é muito longe para chegarem os insumos. Então tudo isso a gente vai abordar para mostrar como o pecuarista tem produzido e o resultado, um rebanho que cresceu muito, cresceu mais de 20% nos últimos três anos”, adiantou o jornalista.

Por Giro do Boi