Eliminatórias: Tite convoca seleção com 6 jogadores campeões olímpicos

A seleção brasileira masculina de futebol terá seis campeões olímpicos entre os 25 convocados que participarão das próximas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar (2022), a partir do dia 2 de setembro. A relação foi anunciada pelo técnico Tite, na manhã desta sexta-feira (13), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. São três as novidades na lista de Tite: o meia Claudinho, recém-contratado pelo Zenit (Rússia), Raphinha, do Leeds (Inglaterra) e Lucas Veríssimo, do Benfica (Portugal).

Tite ressaltou a importância de atletas novos na lista, recém bicampeões olímpicos em Tóquio – Daniel Alves, Richarlison, Guilherme Arana, Bruno Guimarães, Claudinho e Matheus Cunha – e o trabalho desenvolvido pelo técnico André Jardine.

Com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias, o escrete canarinho visita o Chile no dia 2 de setembro. Três dias depois, a seleção enfrenta a Argentina, em São Paulo, e no dia 9 será a vez de o Brasil medir forças com o Peru, em Recife.

O treinador justificou a convocação de Claudinho pelo bom desempenho dele no Red Bull Bragantino, antes da transferência para o Zenit. Tite também elogiou a performance da Raphinha no Leeds (Inglaterra), que terminou em nono lugar na última Premier League.

Convocados

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Weverton (Palmeiras)

Zagueiros

Marquinhos (PSG)

Thiago Silva (Chelsea)

Eder Militão (Real Madrid)

Lucas Veríssimo (Benfica)

Laterais

Alex Sandro (Juventus)

Danilo (Juventus)

Daniel Alves (São Paulo)

Guilherme Arana (Atlético-MG)

Meias

Casemiro (Real Madrid)

Fred (Manchester United)

Lucas Paquetá (Lyon)

Claudinho (Zenit)

Bruno Guimarães (Lyon)

Everton Ribeiro (Flamengo)

Fabinho (Liverpool)

Atacantes

Neymar (PSG)

Gabriel Jesus (Manchester City)

Richarlison (Everton)

Matheus Cunha (Hertha Berlim)

Firmino (Liverpool)

Gabriel Barbosa- Gabibol (Flamengo)

Raphinha (Leeds)