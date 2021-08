Leo de Brito cobra ministro lei que garante internet na rede pública

Durante audiência na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, 11, o deputado federal Leo de Brito (PT-AC) cobrou o ministro das Comunicações Fábio Faria a implementação da lei que garante internet gratuita para alunos da rede pública. A lei foi aprovada na Câmara dos Deputados em dezembro de 2020 e vetada integralmente pelo presidente Jair Bolsonaro em março deste ano, mas teve o veto presidencial derrubado.

Leo de Brito foi um dos autores do requerimento que levou Fábio Faria a explicar na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle o suposto desvio de R$ 52 milhões para publicidade de combate à Covid-19, usados em propagandas de ações institucionais do Executivo. O parlamentar também fez questionamentos sobre o leilão do 5G, previsto para acontecer na próxima quarta-feira, 18.

“Precisamos melhorar as condições de acesso à internet no Acre, essa tem sido uma das lutas do meu mandato, levar internet de qualidade a todos os municípios, esperamos que o leilão do 5G garanta isso. Sobre a implementação da lei da conectividade, cobrei o ministro um prazo para a implementação, tem sido uma luta lá na Câmara, aprovamos alei, o presidente Bolsonaro vetou, derrubamos o veto, agora precisamos fazer valer a lei, professores e alunos estão se desdobrando nessa pandemia e precisam da internet para o desenvolvimento de suas ações, pontuou.