Em Tarauacá, governo retoma cirurgias eletivas e já realiza 109 procedimentos

Com a baixa no número de casos de Covid-19, o sistema de saúde público está retomando suas atividades: consultas, atendimento ambulatorial e cirurgias. Com isso, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), retomou no dia 5 de agosto, em Tarauacá, as cirurgias eletivas de hérnia e vesícula. Desde a retomada já foram realizados 109 procedimentos cirúrgicos.

“A Sesacre autorizou a retomada desse serviço que estava parado em razão da pandemia, e nesse último fim de semana realizamos mais 25 cirurgias de hérnia e vesícula. Já são 109 de uma lista de 259 pacientes”, explicou a gerente do Hospital Sansão Gomes, Laura Pontes.

O objetivo do setor de Regulação da Sesacre e administração do hospital é encerrar a demanda reprimida e atualizar a lista para novos pacientes.

Antônia Silva, de 63 anos, apresentava uma hérnia abaixo do umbigo e aguardava ansiosa pela cirurgia: “Eu fico muito feliz que finalmente fui operada. Agradeço ao governador Gladson Cameli e toda equipe do hospital”.