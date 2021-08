Para divulgar e consolidar o Acre como destino turístico, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Empreendedorismo e Turismo (Seet), lançou o website Turista no Acre e o aplicativo Turista no Acre, na manhã desta quinta-feira, 12, no auditório da Fieac.

Estiveram presentes ao evento autoridades, como a diretora administrativa da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), Weruska Bezerra; o secretário de Turismo de Rondônia, Gilvan Pereira; o presidente do Conselho Estadual de Turismo, Rizomar Araújo; o representante do Fórum de Turismo, João Bosco Nunes; e outros representantes do setor.

“Lançamos hoje o site e o aplicativo Turista no Acre, que já está disponível para telefones Android e logo estará disponível para o IOS. O objetivo é dar visibilidade aos nossos potenciais, atraindo mais gente para o estado. O turismo movimenta 53 setores da economia”, reforçou a secretária de Empreendedorismo e Turismo do Acre, Eliane Sinhasique.

O site, fruto de convênio federal com o Ministério do Turismo, é amplo e dinâmico. “Na Internet era difícil encontrar informações do destino Acre. Nosso site vem para suprir a demanda e mostra nossos atrativos, gastronomia, meios de transporte, hospedagem, eventos, informações turísticas, artesanato, onde e como comprar, e mostra nossa história. É um site incrível, com todas as informações que o turista precisa”, destacou a secretária.

A Seict foi parceira na construção do site e do aplicativo. “Muito bom fazer parte desse sonho. Construímos um site que atrai gente e movimenta a economia do estado. É maravilhoso levar o Acre para o mundo”, declarou Weruska Bezerra.

Gilvan Pereira frisou as atividades da Secretaria de Turismo no estado: “A Seet é uma parceira e tem desenvolvido uma série de ações para desenvolver o turismo no Acre e em toda a Região Norte”.

Rizomar Araújo, presidente do Conselho Estadual de Turismo, afirmou que essa é a continuação das ações que vêm sendo desenvolvidas pela secretaria, em parceria com as entidades representantes do turismo, para alavancar o turismo da região.

“Atualmente, temos um turismo estruturado. Conseguimos organizar os conselhos municipais e estâncias de turismo, além de diversas outras ações que estamos executando para que o turismo aconteça”, disse.

Representando o Fórum do Turismo da Fecomércio, João Bosco Nunes observou que o site coloca o Acre numa estante, oferecendo visibilidade para as belezas naturais da região: “O site é uma promoção turística muito bem feita do nosso estado. Quero parabenizar a secretaria”.

Lauro Santos, diretor técnico do Sebrae no Acre, parabenizou a iniciativa do site e do app. “Achei fantástica. É assim que o turismo é realizado. O governo promove e a iniciativa privada e se estrutura para receber os visitantes”, destacou.

Ações da Seet

Há poucas semanas, a Seet lançou o programa Viaja Mais Servidor, que proporciona descontos em hotéis e restaurantes do estado para servidores públicos estaduais e municipais. O programa visa fomentar o turismo interno.

Também foi assinado convênio que repassa R$ 80 mil para a Aldeia dos Puyanawas, em Mâncio Lima. O recurso será utilizado na reestruturação dos espaços que recebem turistas na localidade.

Estão sendo ministradas capacitações nas comunidades do Croa e Serra do Divisor, que também têm versão em vídeo e estão sendo distribuídas na rede hoteleira e restaurantes do Acre.

A Seet também utiliza o Instagram @turismoacre para divulgar os atrativos do Acre e preparou material impresso, como folhetos, guias, mapas e jogos americanos, que estão sendo distribuídos nos locais com grande fluxo de turistas.