A deputada Antônia Sales (MDB) usou seu tempo durante sessão ordinária realizada na manhã desta terça-feira (10), para falar sobre sua alegria em retornar aos trabalhos presenciais no Poder Legislativo Acreano. A parlamentar também destacou o papel da ciência para que a vida das pessoas possa começar a voltar ao normal.

“Quero reconhecer e dizer que acredito na ciência, pois foram os cientistas que, dia e noite, de maneira incansável, lutaram para descobrir a vacina que veio para ajudar a salvar muitas vidas. Aqueles que se foram antes dessa descoberta me causam tristeza, por isso, me solidarizo com as famílias. Ficamos trancafiados em nossas casas, sem poder visitar nossos parentes, as ruas estavam desertas, dava medo de ver e ainda o pavor de imaginar quem seria a próxima vítima. Mas graças a Deus a vacina chegou e a doença está começando a ser controlada”, comemorou.

Antônia Sales também parabenizou o presidente da Aleac, deputado Nicolau Júnior (PP), pelo apoio dado aos demais parlamentares durante as transmissões virtuais. “Ele não mediu esforços para nos dar apoio durante as sessões remotas. Agradeço ainda a todos que acompanharam as transmissões pela internet e aos profissionais da imprensa que cobrem os nossos trabalhos”.

Andressa Oliveira/ Agência Aleac