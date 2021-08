Acre adere ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial

“Somos todos iguais”. Com essa frase, o governador Gladson Cameli ratificou ao secretário nacional da Igualdade Racial, Paulo Roberto, que o Acre, além de apoiar, está investindo recursos financeiros na promoção de políticas públicas para promover a igualdade entre os povos.

Na manhã desta quarta-feira,11, na sede da Associação dos Municípios do Acre (Amac), em Rio Branco, o governador assinou, ao lado de prefeitos, o documento de adesão do Estado ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Sinapir), que tem como coordenador nacional Herbert Pitorra, presente ao ato.

“Saibam que no Acre e em toda a Amazônia também somos negros, indígenas, brancos, homens, mulheres, mas, acima de tudo, somos iguais por nossos sonhos de igualdade, liberdade e fraternidade”, falou o governador.

A prefeita em exercício de Rio Branco, Marfisa Galvão, e a secretária estadual de Assistência Social, Ana Paula Lima, apresentaram aos prefeitos e demais representantes dos municípios a proposta do Senapir, que foi detalhada durante palestra proferida por Herbert Pitorra. Ao aderir ao sistema, explicou Pitorra, o município se credencia para receber recursos federais para promoção das políticas de igualdade racial e difusão das demais ações.

“Viemos falar de igualdade horizontal. A Constituição Federal nos assegura esse direito e atuamos para que isso seja garantido. A gente colhe as demandas e trabalha em Brasília para buscar a solução”, explicou Paulo Roberto.

A prefeita de Brasileia, Fernanda Assem, foi escolhida para representar todos os prefeitos no ato de assinatura. Estiveram também no evento os prefeitos Jailson Amorim (Rodrigues Alves), João Edvaldo Padeiro (Bujari), Bira Vasconcelos ( Xapuri), Jerry Correia (Assis Brasil), José Altamir Sá ( Santa Rosa), Sebastião Souza( Porto Valter) e Sérgio Lopes ( Epitaciolândia).

O que é o Sinapir

O Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Sinapir) foi instituído pelo Estatuto da Igualdade Racial (lei 12.288/2010) como forma de organização e articulação, voltada à implementação do conjunto de políticas e serviços destinados a superar as desigualdades étnicas no Brasil.