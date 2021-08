Ufac firma acordo com destilaria para qualificação de alunos

Por Asscom Ufac

A Ufac e a destilaria Potio, sediada em Acrelândia (AC) e que produz a cachaça Jiboia, firmaram termo de cooperação técnica com o objetivo de apoiar a qualificação de estudantes de graduação e recém-egressos de cursos de ciências agrárias e afins, por meio de treinamento prático, supervisionado e orientado. A parceria foi oficializada no início de agosto.

Ambas as instituições concordaram em desenvolver atividades conjuntas visando prioritariamente ações educacionais de aperfeiçoamento técnico e cooperação de pesquisa. Amparado pelo acordo, está em plena execução o projeto Formação Profissional em Agropecuária dos Trópicos Úmidos, Amazônia Brasileira. Esse projeto atua no Programa de Residência Profissional Agrícola, promovido pela Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

O plano de trabalho com as ações que serão desenvolvidas durante a parceria entre a universidade e a fábrica foi elaborado pelos professores Eduardo Pacca Luna Mattar e Vanderley Borges dos Santos, do Centro de Ciências Biológicas e da Natureza da Ufac, e pelo empresário Jakson Mesquisa Soares, representante da destilaria.