Professores nomeados no concurso chamados para entrega de documentação

O governo do Acre, por meio das secretarias de Planejamento e Gestão (Seplag) e de Educação, Cultura e Esportes (SEE), publicou no Diário Oficial desta quarta-feira, 11, a convocação de 42 professores nomeados no concurso efetivo para realizarem inspeção médica, entrega de documentos e posse.

Os convocados são de Brasileia, Bujari, Cruzeiro do Sul, Feijó, Porto Acre, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Senador Guiomard e Tarauacá, e atuarão nas áreas de Artes Cênicas – Teatro e Música, Ciências, Educação Física, Filosofia, Geografia, Língua Portuguesa e Química.

Para a inspeção médica o prazo de apresentação dos laudos à Junta Médica Oficial do Estado é 30 de agosto. Já para a entrega da documentação, os candidatos devem comparecer até o dia 31, das 7h30 às 13h, na sede da SEE, em Rio Branco, ou nos núcleos no interior.

Para mais informações, acesse aqui o edital.