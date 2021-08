Pacote amplia para R$15,5 milhões investimentos de infraestrutura em Porto Acre

Agência de Notícias do Acre

Em Porto Acre, município a 61 quilômetros de Rio Branco, que foi palco de batalhas épicas entre brasileiros e bolivianos na Revolução Acreana, outra revolução está em curso, tão nobre quanto foi a primeira liderada pelo caudilho José Plácido de Castro, no final do século 20. Desta vez, as forças pró-cidadania são capitaneadas pelo governador Gladson Cameli, que nesta terça-feira, 10, assinou mais uma série de ordens de serviços, cujo objetivo é contemplar mais de 18,8 mil moradores com obras de recuperação de ramais, de infraestrutura urbana, de captação e tratamento d’água, além do transporte rodoviário e da valorização da cultura e do patrimônio histórico.

Com mais essa injeção de recursos, sobem para R$ 15,5 milhões os investimentos em obras de infraestrutura – nas zonas urbana e rural de Porto Acre – desde que Cameli assumiu o governo, em janeiro de 2019. Os aportes são originários de fonte própria do governo estadual e de emendas parlamentares destinadas pela Bancada Acreana em Brasília.

A gratidão estampou o rosto de dezenas de lideranças comunitárias e de moradores que prestigiaram a cerimônia de assinatura dos novos serviços. Um dos benefícios mais esperados era a assinatura das obras da rampa de acesso às margens do Rio Acre, ligando os assentados do projeto Caquetá à cidade de Porto Acre. Os serviços serão tocados por meio de emenda do deputado federal Alan Rick (Republicanos) e custarão quase R$ 1,5 milhão.

Nas palavras do líder comunitário do Caquetá, José Felizardo da Silva, 63 anos, ex-prefeito e ex-presidente da Câmara de Vereadores, “sempre foi um martírio carregar pessoas doentes da Vila Caquetá para Porto Acre, atravessando o rio”

“No inverno, a lama na beira do barranco deixa tudo muito difícil, e carregar doentes nesta situação é um Deus nos acuda. Agora, não. Com a rampa isso vai mudar e, por isso, agradeço o empenho do governador Gladson Cameli e do deputado Alan Rick”, disse Silva.

De semblante sereno, o governador Gladson Cameli, ao anunciar as frentes de serviços, disse ser “hoje um dia muito especial para mim. Eu amo ser governador. Amo sanar os problemas do nosso estado e amo melhorar a vida das pessoas”.

“O povo acompanha como estamos trabalhando. E o sucesso de um governo voltado para o bem-estar dele é completo quando temos uma Assembleia Legislativa, uma Câmara dos Deputados e um Senado da República que nos cobra, que marca posição, mas também que nos ajuda, que tem a sensibilidade de desempenhar, junto com o governador, ações cada vez mais eficazes para melhorar a vida das pessoas”, destacou o chefe do Executivo acreano.

Além da comunidade, participaram também da cerimônia o prefeito de Porto Acre, Bené Damasceno, o presidente da Câmara de Vereadores, Máximo da Quadrangular, o deputado federal Alan Rick (Republicanos), que destinou emendas ao município, além do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, deputado Nicolau Junior e o seu colega, José Bestene, todos do Partido Progressista. Secretários de Estado e técnicos de praticamente todas as pastas também se fizeram presentes.

Detalhes do novo pacote de obras para Porto Acre

Manutenção preventiva do Centro Cultural

Valor: R$ 80 mil em recursos próprios do governo do Estado, do tipo Fonte 100; a obra está a cargo da Secretaria de Estado de Infraestrutura;

Manutenção preventiva do Terminal Rodoviário

Valor: R$ 70 mil em recursos próprios do governo do Estado do tipo Fonte 100; obra também a cargo do da Secretaria de Estado de Infraestrutura;

Abertura de processo licitatório para a implantação de sistema de abastecimento de Água (Captação, Tratamento, Preservação e Distribuição)

Valor: R$ 322 mil em recursos próprios do governo do Estado do tipo Fonte 100;

Assinatura da ordem de serviço da construção da rampa na margem do rio Acre

Valor: R$ 1.499.391,86 em emendas de bancada do deputado Alan Rick;

Visita técnica e entrega de maquinário para execução de serviços de melhoramento e recuperação de ramais

Participantes: governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre, (Deracre), deputado federal Alan Rick e empresas contratadas.

Origem dos recursos:

– Convênio com o Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR, Fonte: OGU

– Emenda parlamentar de bancada do deputado federal Alan Rick

Investimentos:

– Operação Apoio com reabertura dos ramais do Zé Cambito e do Souzinha – Valor: R$ 658.705,67

– Limpeza das vias (apoio emergencial) – Valor: R$ 215.444,00

Cessão de uso de um caminhão basculante, uma máquina moto-niveladora, uma pá carregadeira e uma retroescavadeira do governo do Estado do Acre para a prefeitura de Porto Acre;