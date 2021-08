A presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargadora Waldirene Cordeiro, e o corregedor-geral da Justiça, desembargador, Élcio Mendes, realizaram visita institucional na terça-feira, 10, ao governador do Estado, Gladson Cameli. A reunião realizada no gabinete do governador, contou com a presença do secretário de Planejamento e Gestão, Ricardo Brandão.

A presidente, desembargadora Waldirene Cordeiro, agradeceu pela realização da reunião, que disse ter sido muito proveitosa. Na pauta, dialogaram sobre parcerias entre os dois poderes, algumas que já são realizadas, e outras futuras. Também falaram de assuntos de interesses do judiciário

“Agradecemos pelo chefe do Executivo ter nos recebido para manter esse diálogo tão importante e necessário para manutenção do diálogo entre os poderes”, disse a presidente.

Na oportunidade, o governador Gladson Cameli fez questão de mais uma vez enaltecer o trabalho de toda a corte e a condução da equipe do Poder Judiciário do Acre.