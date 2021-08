O governo do Acre, por meio do Departamento de Esportes da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), realizará a oitava edição da Copa Master de Futebol. O torneio será realizado para atletas com idade acima de 50 anos.

Ao todo, dez equipes participarão da competição: Juventus, Amigos do Acre, Rio Branco, Vasp Vila Acre, Amigos EB 88, Colorado Master, Glória, Floresta, Ame Acre e Rui Lino. Os jogos da Copa Master de futebol terão início no próximo dia 1 4 de setembro.

A previsão do término da competição é para mês de outubro e todos os jogos serão realizados no estádio Arena da Floresta, localizado no Segundo Distrito de Rio Branco.

Em 2019 foi realizada a sétima edição da Copa Master. Em 2020, em decorrência da pandemia de coronavírus que assolou o mundo, o torneio não foi realizado. Este ano, serão mais de R$ 4 mil em premiação, além de troféus e medalhas para os vencedores.

Concomitante à Copa Master, o Departamento de Esportes realiza também as seletivas para o Xadrez da fase estadual dos Jogos Escolares, cujas inscrições se encerram na próxima sexta-feira, dia 13. A fase estadual serve como seletiva para os Jogos Escolares Brasileiros (JEBs).

O xadrez tem duas faixas etárias: a de 12 a 14 anos e a de 15 a 17 anos. A faixa etária dos 12 aos 14 anos realizará seletivas para o JEBs, cuja final será sediada no Rio de Janeiro no fim de novembro.

Já as competições da faixa etária de 15 a 17 anos servirá como seletiva para os jogos do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), cujas finais se darão em Aracaju (SE), no início de dezembro. Serão classificados dois atletas no masculino e duas atletas no feminino, em cada faixa etária.

“A grande novidade é que, após o período de pandemia, a edição do xadrez dos Jogos Escolares será realizada de maneira híbrida, ou seja, tanto remota quanto presencialmente”, explicou o diretor de Departamento de Esportes, Júnior Santiago.