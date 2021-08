As atividades presenciais do Sesc Ler são retomadas no mês de agosto nas Unidades do Sesc no interior do Acre, após uma pausa de mais de um ano por conta da pandemia. Durante esse período, os estudantes receberam kits pedagógicos para desenvolverem as atividades em casa.

No total, cinco unidades voltam às atividades educacionais: Senador Guiomard, Plácido de Castro, Xapuri, Brasileia e Feijó. As crianças e os adultos são organizados, respeitando o distanciamento social, para o monitoramento da temperatura corporal e higienização das mãos.

A coordenadora do Sesc Ler no Acre, Patrícia Carvalho Redigulo, detalha os novos procedimentos para o retorno as aulas “Todas as turmas CRIAR SESC e EJA terão atendimento parcial das turmas de 50% permitido – conforme normativas sanitárias. As turmas serão atendidas no sistema de escala de grupo de alunos (rodízio das turmas), seguindo as normas. Também haverá atendimento com entrega de material para aqueles alunos que ainda permanecerão em domicílio conforme indicação médica”, diz.

Sesc Ler

O projeto Sesc Ler oferece educação integrada para jovens e adultos não escolarizados, de acordo com a diversidade cultural e necessidade das regiões brasileiras. Sob o conceito abrangente de alfabetização, o Sesc Ler promove educação por inteiro. Não apenas ensina a ler, mas mostra a importância da leitura e da escrita no cotidiano de cada um e integra o ensino formal com cultura, lazer e saúde. E o projeto vai além do ensino básico. Estimula a qualificação profissional, ação comunitária, desenvolvimento cultural e a cidadania.

Onde encontro o Sesc Ler?

O Sesc Ler está implantado em municípios do interior do Acre, em Centros Educacionais construídos pelo próprio Sesc nos municípios de Senador Guiomard, Plácido de Castro, Xapuri, Brasileia e Feijó.