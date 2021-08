Após pesquisa positiva, Jorge publica fotos do Congresso e do Palácio

O ex-senador Jorge Viana manifestou-se sobre as pesquisas de opinião que colocam seu mandato no governo do Acre como o melhor dos últimos 30 anos e dão seu nome como o preferido para a vaga do Senado da República. Apesar do “reconforto” que os números dão a ele, Viana faz mistério sobre qual cargo vai disputar -se o governo do Estado ou o Senado.

Ele agradeceu a preferência dos eleitores mas afirma que ainda viajará muito pelo Acre antes de confirmar sua posição. “Agradeço, também, a todas as pessoas que declaram sua intenção de voto e sua vontade de que eu seja candidato nas eleições do próximo ano. Mas esclareço que, por enquanto, ainda quero viajar muito pelo Acre, conversar com muita gente, reunir idéias e projetos (…)”, diz, postando fotos do prédio do Congresso Nacional e do Palácio Rio Branco.

“Candidatura nas eleições será possível e necessária, se for a expressão de um projeto coletivo, que reúna as melhores aspirações de nosso povo”, conclui.