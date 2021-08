Zen cobra atualização da tabela de diárias no serviço público

No retorno das sessões presenciais da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado Daniel Zen (PT) apresentou um anteprojeto de Decreto que altera o anexo 1 do Decreto nº 7.811, de 22 de janeiro de 2021, que dispõe sobre a concessão de diárias para servidores da administração direta, das autarquias e fundações públicas estaduais.

O parlamentar alega que o Decreto nº 7.811, ainda que recente, não guarda relação com a realidade dos valores percebidos pelos agentes públicos, valores estes que, de acordo com ele, estão defasados desde o ano de 2008, onde foram estabelecidos através do Decreto n° 3.213, de 9 de julho de 2008. “Decorridos 13 anos, os valores ficaram demasiadamente defasados uma vez que os índices inflacionários mais comuns superaram 103% no período”.

O parlamentar também comemorou a volta dos trabalhos presenciais no Poder Legislativo acreano e lamentou pelas mortes decorrentes da Codiv-19. “Espero que aos poucos deixemos para trás esse que foi um dos piores episódios do século. Infelizmente, perdemos amigos, conhecidos, familiares e muitas outras pessoas queridas”.

Andressa Oliveira/ Agência Aleac