Durante a sessão desta terça-feira (10), o deputado Gehlen Diniz (Progressistas) disse que conversou com os aprovados no concurso da Polícia Militar do Acre que seguem acampados na frente da Assembleia Legislativa do Acre.

O protesto ocorre após a convocação de mais de 200 aprovados no cadastro de reserva da PM e o grupo que ficou de fora agora cobra o chamamento. O ato já dura oito dias.

O parlamentar salientou que o governo do Estado em momento nenhum se colocou contrário a convocação do cadastro de reserva da PM. O progressista informou ainda que o governo do Estado fará a convocação imediata de mais 78 aprovados.

“Esses jovens estão lutando pelo o que foi prometido lá atrás, e estão certos em cobrar. Mas é preciso salientar que o governo do Estado tem feito as contratações. E a boa notícia é que além dos 200 que já foram convocados, mais 78 jovens serão chamados imediatamente. Acredito que até janeiro do ano que vem, todo o cadastro de reserva da PM será convocado, porque nós precisamos desses jovens atuando na Segurança Pública do Estado”, disse.

Gehlen Diniz falou ainda do seu contentamento com o retorno das sessões presenciais. “Infelizmente perdemos amigos, servidores, ex-deputados, mas precisamos seguir em frente. É necessário que continuemos com os cuidados porque o momento ainda é delicado. Precisamos nos imunizar, tomar a vacina é importante e necessário. Acredito muito que em breve voltaremos a nossa vida normal”, finalizou.

Mircléia Magalhães/agência Aleac