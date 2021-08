Polícia Civil prende suspeito de tráfico de drogas em Sena Madureira

Ascom/Polícia Civil do Acre

Na manhã desta terça-feira, 10, a Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão no município de Sena Madureira contra J.S.F., 24 anos, suspeito de traficar drogas no município.

Após o recebimento de informações sobre a traficância de drogas e a identificação do investigado, a polícia fez o monitoramento do traficante por mais de trinta dias.

Com a colheita de elementos de informação e o relatório policial, foi representado pela autoridade policial um pedido de prisão preventiva, cumulado com mandado de busca domiciliar em desfavor do suspeito.

Desta forma, tendo parecer favorável do Ministério Público e expedição de mandado de prisão pelo Poder Judiciário, exarado pelo Juiz de Direito Fábio Alexandre Costa, da Comarca de Sena Madureira, foram cumpridas as decisões judicias, resultando na prisão em flagrante do suspeito de tráfico.

Segundo a polícia, na residência do investigado foram encontrados um celular de origem duvidosa e uma razoável quantia em dinheiro, possivelmente advindo da venda de drogas.