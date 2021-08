Nova etapa do Força Tarefa Cidadã auxilia na vigilância de contas

Na próxima quinta-feira (12), das 14h às 15h, o TCU realizará nova etapa do projeto voltado para prefeitos e gestores municipais. O trabalho será executado por avaliadores voluntários que fazem parte do Observatório Social do Brasil, capacitados por auditores do TCU, da Controladoria Geral da União (CGU) e do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul (TCE-RS).

A ideia central é que os municípios sejam exemplo na prestação de contas dos insumos relacionados ao enfrentamento à Covid-19.

O projeto tem a parceria das Redes de Controle nos estados. Estão previstas a avaliação da transparência pública de mais de 2,3 mil municípios em oito estados brasileiros, com o objetivo de verificar se eles disponibilizam e cumprem as normas previstas na Lei de Acesso à Informação (LAI), além de outros preceitos da transparência pública. Haverá uma sessão para que os gestores esclareçam dúvidas sobre os critérios de avaliação com o objetivo de que o município alcance melhores resultados.

O evento vai ter a participação da presidente do TCU, ministra Ana Arraes; do ministro da CGU, Wagner Rosário; do secretário-executivo da Rede de Controle, Marcio Emmanuel Pacheco; do presidente do Conselho Superior do Observatório Social do Brasil, Raul Groppo; e do presidente da Confederação Nacional de Municípios, Paulo Ziulkoski.

