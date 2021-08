Petecão não conseguiu levar dissidentes do governo, a não ser o prefeito de Sena Madureira Mazinho Serafim, que está propenso a deixar o MDB levando a mulher, a deputada Meire. O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, seu principal aliado no PP, enfrenta no momento sério desgaste político que pode prejudicá-lo na eleição. Vagner Sales e seu grupo continuam apostando nas fichas em Gladson, assim como o MDB, os deputados federais e a maioria dos estaduais.

Outro concorrente do Gladson é o deputado Jenilson Leite (PSB). Se movimenta muito no mandato para se viabilizar como uma terceira via política. Acontece que a eleição caminha naturalmente para a polarização entre o governador e Petecão. O PT, por enquanto, só assiste a partida da beira do campo. O ex-governador Jorge Viana para o Senado é a opção mais viável. Saudosistas querem Jorge disputando o governo. Enquanto isso, Gladson vai dançando conforme a música. É o favorito!

“Se o voto impresso não passar não vai ter eleição”. (Presidente Jair Bolsonaro, no mesmo espírito do general Newton Cruz)

. Muita gente pensava que era o PT que queria transformar o Brasil em uma Venezuela; pois é, …

. O presidente JB só tem um defeito: é não ter defeito nenhum.

. Isso serve para o Luís Inácio Lula da Silva.

. Essa confusão toda é rescaldo da derrota do Aécio para a Dilma, do impeachment e da vaidade do ex-juiz Sérgio Moro e de alguns procuradores do Paraná que conduziram a Operação Lava Jato.

. Tivessem feito todo o trabalho no estrito processo legal, como ensinou o doutor Ruy Barbosa, nada disso teria acontecido.

. Ou teria?

. Porém, gostando ou não, esse é o jogo do poder!

. O poder é o pior dos vícios.

. Não há nada, absolutamente nada contra a ex-prefeita Socorro Neri na operação Candeeiro da Polícia Civil que investiga supostas irregularidades na execução da iluminação pública com lâmpadas de LED.

. “Nada é nada”!

. A partir de hoje sessões na Aleac serão presenciais.

. O PSDB constrói sua chapa de deputado federal sem muito barulho; pretende manter o espaço na Câmara Federal conquistado quando apoiou a deputada Mara Rocha, que está deixando o partido.

. Em política é assim mesmo; um vão e outros vêm!

. Moisés Diniz, o Cacique, articula bem sua volta ao legislativo em 2022 ao lado do governador Gladson Cameli e do senador Márcio Bittar.

. Vai que é tua, Cacique!

. Bom dia!