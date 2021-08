O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) falou durante sessão presencial ocorrida na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), na manhã desta terça-feira (10), sobre a situação dos aprovados no cadastro de reserva da Polícia Militar do Estado. O parlamentar propôs que a classe seja recebida amanhã no Plenário do Poder Legislativo, para buscar uma medida definitiva que possa solucionar o caso.

“Eles já estiveram aqui, anteriormente, e uma delegação de parlamentares foi até eles e por uma dessas coincidências do destino, no mesmo dia o governador foi visitá-los fazendo um diálogo com muitas incertezas e eles disseram não. Depois o chefe do executivo deu uma voltinha no quarteirão e voltou com uma palavra mágica, fazendo com que jovens chorassem esperançosos, em seguida foram chamados para orar nas escadarias do Palácio Rio Branco”, recordou.

Magalhães disse que no dia em que convidou os aprovados a orarem em frente ao Palácio, o governador Gladson Cameli (PP) usou o nome de Deus em vão, pois de lá para cá não cumpriu nada do que havia prometido. “Naquele dia o governador usou o santo nome de Deus em vão. O restante da história todos aqui conhecem e agora não podemos fazer essa discussão apenas em atos de solidariedade, pois isso não resolve nada. Então proponho que amanhã, no centro do Plenário desta Casa, possamos receber os representantes deles para darmos um próximo passo decisivo”.