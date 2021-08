Polícia detém quarteto suspeito do assassinato de boliviana no Acre

Uma equipe do Grupo de Intervenção Rápida e Ostensiva (GIRO) do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM), juntamente com o Grupo Especial de Fronteira (Gefron), prendeu na tarde deste domingo, 8 de agosto, quatro pessoas suspeitas de participação na morte de uma comerciante boliviana, ocorrido no último dia 4 de agosto. As prisões ocorreram no bairro Satel, em Epitaciolândia.