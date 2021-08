Vacinação dos profissionais de saúde, veterinários e agentes funerários com 60 anos ou mais de idade, que estam na ativa, na Clínica da Família Estácio de Sá, na região central da cidade. O município do Rio de Janeiro ampliou hoje (27) o público-alvo da campanha de vacinação contra a covid-19.

O mutirão de vacinação para imunizar o público de 15 anos ou mais, realizado pelo governo do Acre no último domingo, 8, no Via Verde Shopping, em Rio Branco, em parceria com a Faculdade da Amazônia (Unama), aplicou 593 doses de vacina contra a Covid-19, sendo 232 primeiras doses e 361 segundas.

O governador Gladson Cameli tem empregado muitos esforços para imunizar os acreanos e, em razão disso, determinou que as equipes do Estado estejam empenhadas na tarefa, prestando auxílio aos municípios para que seja alcançada a imunidade de rebanho.

A ação disponibilizou as vacinas disponíveis no Estado, Coronavac e Fiocruz/AstraZeneca, e também a Pfizer, cuja segunda dose está sendo aplicada 45 dias após a primeira.

“Agradecemos ao governador Gladson Cameli pelo apoio e incentivo que dá à população, para que se dirija aos postos em busca das suas doses de vacina contra a Covid-19. Conseguimos atingir um bom número de aplicação de segunda dose, que significa que mais pessoas já estão com o ciclo de imunidade completo”, destacou a secretária de Estado de Saúde do Acre, Paula Mariano.