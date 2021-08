A Prefeitura de Feijó está com novo Processo Seletivo em aberto destinado a contratar profissionais com ensino fundamental, médio e superior para atuarem por tempo limitado.

Há vagas aos cargos de Auxiliar de Serviços Gerais (1), Assistente Social, Motorista, Digitador do Programa Bolsa Família (1), Entrevistador do Programa Bolsa Família (1), Orientador Social CRAS (3), Educador Social Creas (1), Visitador do Programa Criança Feliz (1) e Supervisor do Programa Criança Feliz.

Estes profissionais vão atuar em jornadas de 40 horas semanais e farão jus à remunerações que variam de R$ 1.100,00 a R$ 1.700,00.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas entre os dias 10 e 12 de agosto de 2021, no site da Prefeitura.

Já a classificação será obtida mediante aplicação de prova objetiva com 30 questões sobre temas de língua portuguesa, matemática, informática e conhecimentos gerais e específicos de acordo com o cargo pretendido.Também ocorrerá uma entrevista.

De acordo com o edital de abertura disponível para consulta em nosso site, a prova objetiva está prevista para ocorrer no dia 22 de agosto de 2021, enquanto que a entrevista está prevista para os dias 1º e 2 de setembro de 2021.

O contrato dos profissionais terá vigência de um ano, podendo ser renovado uma vez por igual período, prazo este que é igual ao da validade deste Processo Seletivo.