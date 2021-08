Cruzeiro do Sul vacina qualquer idade idade a partir de hoje (9)  

O município de Cruzeiro do Sul promove nesta segunda-feira (9) ação voltada para alcançar o público que ainda não se vacinou contra Covid-19. A vacinação para qualquer idade ocorrerá no pátio da Igreja Batista Nova Vida, entre a AABB e o Mercantil Cohab, no bairro da Cohab. O tema da campanha “Falta Você” objetiva vacinar todos aqueles que por diferentes razões ainda não o fizeram.

O imunizante utilizado será o da Pfizer, por esta razão o horário da vacinação será das 17 às 21 horas em ambiente climatizado.

Segundo a Secretaria de Saúde daquela cidade, a cobertura vacinal em Cruzeiro do Sul está em cerca de 80% do público acima de 12 anos, com 1ª dose. Apesar do índice ser considerado um sucesso, o objetivo é ampliar ao máximo a cobertura vacinal de modo a obter o melhor resultado possível de imunização, sem deixar espaço para a propagação do Covid e suas variantes.