Atendimento odontológico a pessoas com deficiência em Manoel Urbano

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), realizou nos dias 6 e 7 de agosto, em Manoel Urbano, mais uma ação do Programa Saúde Itinerante, que leva assistência a famílias em localidades distantes e isoladas. Dessa vez, houve um diferencial nos atendimentos, mais especificamente na odontologia, pois foram atendidas pessoas com deficiência intelectual ou física, promovendo equidade social.

Com a pandemia de Covid-19, o Saúde Itinerante foi adaptado para evitar aglomerações, sendo que os pacientes atendidos são previamente regulados com o apoio da Atenção Básica, ou seja, do Município. Em Manoel Urbano, os atendimentos foram realizados na Escola Nazira Anute de Lima.

“São procedimentos altamente exigentes, que exigem tato e sensibilidade, e que requerem muita paciência, habilidade e carinho. É um público que necessita desse atendimento especializado. Apesar dos desafios, sinto orgulho em participar dessas mudanças, das melhorias do governo Gladson Cameli”, destacou o gerente da Divisão de Saúde Bucal, João Leite.

O público-alvo, mobilizado pelo Município, recebeu atendimento das áreas de medicina da família, pediatria, infectologia, otorrinolaringologia, ortopedia, geriatria e ginecologia-obstetrícia e atendimento odontológico, bem como exames de apoio diagnóstico.

O Programa Saúde Itinerante também realiza a aplicação de vacinas do calendário vacinal, bem como o imunizante contra a Covid-19, sendo oferecidas primeiras e segundas doses. Nos dois dias de atendimento, foram aplicadas 258 doses de vacinas.