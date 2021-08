Acreano é efetivado interventor no Conselho de Farmácia do Pará

O farmacêutico acreano Romeu Cordeiro foi nomeado na última quinta-feira (5) interventor definitivo no Conselho Regional de Farmácia do Pará. Ele ficará no cargo de presidente daquele CRF até as próximas eleições, previstas para novembro deste ano.

Cordeiro é conselheiro federal e ocupa a função desde fevereiro de 2021, quando o Conselho Federal de Farmácia oficializou a intervenção no CRF paraense, cujo presidente, Daniel Costa, passou a ser investigado pelo Ministério Público por suspeitas na aquisição de álcool gel para enfrentar a pandemia da Covid-19 naquele Estado.

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-57-ccj/cff-de-3-de-agosto-de-2021-336046055