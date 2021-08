O café da manhã é uma das refeições mais importantes do dia. Durante o sono, o organismo continua usando energia para manter funções básicas, como a circulação. A cada hora de sono, podemos perder até 50 calorias e o café da manhã é fundamental para repor as energias que gastamos durante a soneca, para atividades do dia, como trabalhar, estudar, se exercitar etc.

Pular essa refeição pode trazer diversos malefícios para o corpo, pois esse hábito colabora com o colesterol alto, com doenças cardíacas e pode causar tontura e mal estar durante o dia. Além de tomar café da manhã, é importante ter uma dieta equilibrada e fazer pausas durante o dia para se alimentar.

O ideal para o café da manhã é comer um pouco de cada grupo alimentar, que são carboidratos, proteínas e gorduras saudáveis. Por isso, separamos aqui quatro opções completas para você incluir no seu café da manhã a partir de hoje.

As frutas possuem vitaminas e minerais que trazem diversos benefícios à saúde. Já o iogurte, é rico em cálcio e, por isso, é ótimo para o fortalecimento do corpo. Uma opção prática e gostosa!

Os alimentos integrais possuem mais fibras e dão a sensação de saciedade por mais tempo. O queijo é uma ótima opção de proteína e o suco de frutas é essencial para se obter uma boa quantidade de nutrientes.

Uma das melhores formas de começar o dia é comendo ovo. Ele tem bastante proteína, minerais e vitaminas. A aveia pode ser consumida de diversas formas e é fonte de carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas e minerais. Ou seja: só vantagens!

A tapioca é excelente fonte de energia, melhora a digestão e deixa os ossos mais fortes. Porém, deve ser consumida sem exageros, assim como o café. Para a refeição ficar enriquecida com vitaminas, é possível consumir também um suco com baixa quantidade de açúcar, como pepino, maçã, hortelã e uma pitada de gengibre. Fica uma delícia.

Existem hábitos que precisam ser evitados no café da manhã: tomar apenas café, não beber água e comer apenas pão são alguns dos erros mais comuns. Outra dica importante é separar 30 minutinhos para fazer essa refeição, pois ao alimentar-se com pressa, o cérebro não entende que você já se alimentou.

Comer um café da manhã saudável, nutritivo e com calma vai trazer diversos benefícios para sua vida!