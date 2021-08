Ar-condicionado e geladeira consomem até 30% mais energia com calor

Para muitos, a solução mais comum para amenizar o calor é buscar conforto no uso de ventilador, climatizador ou ar-condicionado. Outros aparelhos mais acionados nessa época são freezers e geladeiras. Acontece que o uso desses equipamentos em dias quentes exige mais atenção: eles geram maior consumo de energia e, consequentemente, pesa mais no bolso.

Cada vez que a porta da geladeira ou freezer é aberta, por exemplo, o ar quente externo entra, fazendo com que o compressor necessite “trabalhar mais” para garantir que o interior permaneça refrigerado na temperatura ideal. E quanto maior a diferença entre a temperatura ambiente e a que se deseja atingir, maior será o tempo de operação do aparelho.

No caso do ar-condicionado: se a temperatura do ambiente está em 29°C e se deseja ficar em 23°C, o aparelho tem determinado consumo de energia para realizar essa atividade. Mas se a temperatura está em 40°C e desejar reduzir para os mesmos 23°C, o equipamento levará muito mais tempo de operação em sua máxima potência – gastando mais energia – até atingir a temperatura desejada.

Ou seja, mesmo sem perceber ou sem grandes mudanças de hábitos diários, o consumo de energia pode subir nos dias mais secos e quentes. Para evitar o consumo excessivo é importante que os equipamentos e as instalações elétricas estejam devidamente dimensionados para cada local específico, seguidos das melhores recomendações de instalação.

Uma boa opção para entender essa variação é observar o histórico de consumo do ano anterior. Basta olhar a própria conta de energia ou o aplicativo Energisa On. A Energisa também destaca algumas atitudes que são fundamentais para ajudar a usar de forma mais racional a energia elétrica:

Escolha, sempre que possível, equipamentos com selo Procel classe A, pois são energeticamente mais econômicos.

Ar-condicionado:

O aparelho deve ser adquirido de acordo com o tamanho do ambiente em que será utilizado. Quanto maior o lugar, mais potente precisa ser;

Se o equipamento for antigo, é importante programar a substituição por um novo, com maior eficiência;

Em uso, garanta que as janelas e portas do ambiente estejam sempre fechadas;

Use na temperatura entre 23°C e 24°C. Ao sair do ambiente, desligue-o;

Limpe os filtros a cada quinze dias. E faça uma manutenção completa com profissional especializado entre seis meses e um ano, a depender da intensidade da utilização. A sujeira dificulta a passagem do ar e reduz a eficiência do equipamento.

Geladeira e freezer

Instale longe de locais ou equipamentos de aquecimento, como forno elétrico, fogão, churrasqueira e micro-ondas, e preferencialmente em um lugar que não pegue sol;

Procure reduzir as vezes em que são abertos, assim a conservação da temperatura interna será mantida com menor uso do compressor;

Evite guardar alimentos quentes;

Não use a parte de trás para secar roupas ou sapatos. Isso reduz a eficiência do equipamento;

Não desligue o equipamento à noite para ligá-lo na manhã seguinte;

Verifique constantemente se as borrachas de vedação do equipamento estão em boas condições. Para fazer isso, basta pegar uma folha de papel e prender na porta, onde pega a borracha. Em seguida, feche a porta. Se o papel não ficar preso, é sinal de que a borracha não está vedando corretamente.

O Descomplicador

Para entender melhor como o clima influencia na conta de luz, a Energisa conta com o apoio do ‘Descomplicador’, interpretado pelo ator Paulo Vieira. Com uma linguagem leve e divertida, o humorista explica conceitos e informações sobre a conta de energia. A websérie pode ser acessada em www.descomplicador.com.br.

