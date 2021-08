A beleza do Real Forte Príncipe da Beira, em Costa Marques (RO)

Toda a beleza do Real Forte Príncipe da Beira, em Costa Marques, no estado de Rondônia. O Forte Príncipe, que foi o primeiro marco na região, foi construído há mais de 200 anos e é considerado a maior obra portuguesa fora de Portugal.

O Real Forte Príncipe da Beira faz parte do Conjunto de Fortificações candidato a Patrimônio Mundial da UNESCO. Com um perímetro de mais de 900 metros, é uma das maiores obras edificadas pela engenharia militar portuguesa no Brasil Colonial. Está localizado às margens do rio Guaporé, uma região estratégica para a defesa das fronteiras entre o Brasil e a Bolívia, disputadas por Espanha e Portugal, durante o período do Brasil Colonial, no século XVII.

Visitar o Forte é uma aventura que os acreanos não devem perder se puderem.