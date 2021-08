Civil diz que identificou 4 supostos autores de furto em Brasiléia

Ascom/Polícia Civil do Acre

Após uma vítima do município de Brasiléia se dirigir à delegacia para fazer o registro de um crime de furto, cujo prejuízo estimado era de R$ 15 mil, investigadores empreenderam diligências no sentido de prender os envolvidos e recuperar os objetos do crime.

O furto qualificado ocorreu no dia 26 de julho, no período noturno, mediante arrombamento. Os criminosos levaram sacas de sementes de capim, motor de betoneira, makita, lixadeira, além de outros materiais de construção. Uma das vítimas é um idoso de 64 anos. A outra vítima é um empreiteiro de 49 anos.

Após várias diligências, o serviço de investigação da delegacia de Brasiléia logrou êxito ao identificar o autor do crime de furto, e posteriormente, também identificou quatro pessoas que estavam apossadas com os produtos do crime.

Os receptadores já foram ouvidos na delegacia e irão responder pelo crime de receptação. Os objetos foram devolvidos às vítimas. Estas agradeceram o empenho dos policiais no caso.