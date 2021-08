Bairro histórico de Rio Branco festeja seus 117 anos de fundação

Graças ao avanço da vacinação e queda no registro de casos de Covid-19, uma das mais tradicionais comemorações populares de Rio Branco voltou a ser realizada, nesta sexta-feira, 6. Há exatos 117 anos, era fundado o bairro 6 de Agosto, um dos mais antigos da capital. Como em festividades anteriores, diversas atividades culturais e esportivas foram especialmente organizada para os seus moradores.

Mais uma vez, o governador Gladson Cameli prestigiou o evento realizado com o apoio institucional do governo estadual. Em seu discurso, o gestor parabenizou a comunidade centenária por sua trajetória marcante e lembrou que a história do bairro se confunde com o próprio Acre, que nesta mesma data celebra os 119 anos do início da Revolução Acreana.

“Quero aproveitar essa solenidade para saudar todos os moradores do bairro 6 de Agosto e do Segundo Distrito. Aqui, estamos em um lugar histórico. Hoje, celebramos os 117 anos do início desse bairro, que começou, praticamente, junto com a nossa Revolução”, afirmou.

“Os 119 anos da Revolução Acreana merecem algumas reflexões. Primeiro, que nós somos o único estado brasileiro, que lutou para pertencer ao Brasil. Isso é muito simbólico. Nós, acreanos, somos brasileiros, graças a luta dos nossos antepassados, que fizeram essa revolução, que hoje comemoramos”, completou.

Para abrilhantar a solenidade, homens da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Exército Brasileiro desfilaram para as autoridades e público presente na principal rua da comunidade. O ato também contou a participação de veículos do Acre Jeep Clube e do Clube do Fusca Acre. Por medida de segurança sanitária, a participação de estudantes foi suspensa para não gerar aglomerações.

Presente à solenidade, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, destacou o orgulho que os moradores possuem pelo bairro e demonstrou o empenho da gestão municipal em contemplar a localidade com melhorias por parte do poder público.

“O bairro 6 de Agosto tem um significado muito grande para o Acre, que também é a data da nossa Revolução. As pessoas que nasceram e vivem aqui têm muito orgulho dessa comunidade e considero isso como muito importante. A prefeitura fará todo o possível para trazer melhorias para a população desse bairro”, argumentou.

O presidente da Associação de Moradores do Bairro 6 de Agosto, Marcelo Fontinele Ferreira, comentou sobre a 37ª festividade e o retorno das comemorações após um ano de interrupção. “Avalio o retorno da nossa festa com muita felicidade e gratidão. Foi uma solenidade muito bonita e a nossa principal intenção é valorizar os moradores da comunidade”, pontuou.

A secretária de Educação, Cultura e Esportes, Socorro Neri; o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Paulo César Gomes; o presidente do Instituto de Administração Penitenciária, Arlenilson Cunha; o senador Sérgio Petecão; o deputado estadual Whendy Lima; o deputado estadual Roberto Duarte; o presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador N Lima; e a vereadora Lene Petecão também participaram da solenidade.

Moradores falam do orgulho de viver no bairro 6 de Agosto

Sentada na calçada, dona Maria de Jesus Agda faz questão de sempre acompanhar as festividades. Com 92 anos de idade, ela nasceu na comunidade e é considerada a mais antiga moradora em vida. A aposentada fala, orgulhosa, de viver no mesmo local há quase um século.

“Quando a minha família chegou aqui, esse lugar tinha poucas casas e era uma grande mata. Com o passar do tempo, foi chegando mais gente e crescendo. Gosto muito daqui e é um bairro bom de se morar”, conta.

Outro morador antigo é Jamil Farias. Se não bastasse viver na comunidade há 56 anos, ele possui um pequeno comércio no Mercado Municipal da 6 de Agosto, onde trabalha desde 1986. “Quem mora aqui, não quer sair. Uma das vantagens é que estamos, praticamente, no centro da cidade. Temos um povo acolhedor e um bairro agradável de se viver”, declarou.

Programação

A extensa programação em comemoração aos 117 anos do bairro 6 de Agosto seguirá até a noite. No período da tarde, serão realizados torneios esportivos de vôlei e futebol, apresentação do Circo Broadway, bingo comunitário e um culto evangélico. Às 19h, terá início o concurso Miss e Mister 6 de Agosto e às 20h30 começa o show musical com a banda Kuringa do Forró, com participação do DJ Ismael Fernandes. A festa tem previsão de encerramento às 22h30, com uma queima de fogos de artifício.