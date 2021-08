O deputado Roberto Duarte disse nesta quarta-feira (4) que instalou seu gabinete móvel no hall da Aleac visando demostrar apoio aos integrantes do cadastro de reserva das polícias que estão acampados naquele local.

Duarte retomou a questão afirmando que o governador precisa manter a palavra e convocar a todos. O governo alimentou por três anos o sonho dos jovens do cadastro de reserva e agora não cumpre a promessa.

O deputado do MDB pediu apoio de todos os deputados para enfrentar essa situação e dar oportunidade aos jovens do cadastro. “O que falta é gestão”.

Duarte também condenou o discurso de que o agronegócio esteja obtendo resultados positivos a partir das políticas do governo. “Somente após 2,7 meses de mandato é que se tratou de abertura de ramais. Todo o resultado do agro não é vinculado a atual gestão”, observou.

Ele colocou seu mandato à disposição para ajudar a alavancar o agro no Estado. “Estou aberto ao diálogo com todos”, disse.