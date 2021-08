Empresas criam sindicato contra favorecimento em obras no Juruá

O deputado Edvaldo Magalhães disse nesta quarta-feira (4) que recebeu ligação telefônica sobre as empresas da construção civil do Vale do Juruá, que formaram um sindicato. São empresas que tem endereço, já estão no mercado há muitos anos e estão presentes em vários municípios. São mais de 40 empresas na região.

Abriram o sindicato, segundo o deputado, porque estão desesperadas, na pré falência. “É o festival de caronas de empresas de fora, festival de direcionamento de contratos concentrados em duas ou três empresas daquela região”, disse, citando o nome da empresa Atlas.

“Se tem Natal, a Atlas ganha a iluminação levando R$1 milhão para colocar pisca-pisca em pé de jambo no Jordão; para recuperar prédio público chama a Atlas..”, disse o deputado do PC do B.

Os processos direcionados impedem o acesso das empresas locais e atendem empresas especialmente de Manaus.