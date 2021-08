O deputado Daniel Zen agradeceu aos parabéns recebidos pela passagem de mais um aniversário nesta quarta-feira (4). Em seguida, Zen discorreu sobre o uso das emendas parlamentares, agradecendo ao governador Gladson Cameli pela liberação de algumas de sua autoria.

“As emendas apesar de um valor aparentemente irrisório mas fazem a diferença”, disse, citando o uso de sua emenda na recuperação do Ramal do Icuriã.

Ele citou cada um das emendas liberadas e exaltou o trabalho que as organizações beneficiadas exercem junto à sociedade. Cada deputado tem direito a R$500 mil em emendas.

“A gente vê como as pessoas ficam gratas”, disse, ressaltando a importância da emenda ao mesmo tempo em que reivindica aumento do valor. “Fico grato e agradeço pela liberação de 5 emendas”, disse. “Dá uma prova de compromisso republicano”.