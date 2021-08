Quase 1.000 atendimentos de alta complexidade a indígenas na Fundhacre de 2020 a 2021

Na Fundhacre, somente em 2020, o Núcleo Indígena registou mais de 764 atendimentos. Em 2021, de janeiro a maio, a Fundação Hospitalar realizou 206 consultas, 44 internações e 352 exames destinados à saúde indígena.

A Sesacre está buscando se aproximar tanto dos usuários quanto dos profissionais e gestores, a fim de dar a eficácia máxima à Saúde no estado. A saúde indígena caminha alinhada com a gestão em um movimento de humanização, capacitação e sensibilização quanto ao atendimento de pacientes indígenas, articulação com os núcleos municipais de Saúde e com a Sesa

Assim, a unidade tem aproximado o diálogo com os membros da Casa de Apoio à Saúde Indígena (Casai) para integrar um acolhimento diferenciado, tendo em vista a proteção, promoção e recuperação da saúde das comunidades indígenas, bem como promover um melhor acesso e a acessibilidade ao Sistema Único de Saúde.

Nesta segunda-feira, 2 de agosto, o paciente Denis Pereira Brasil passou por um ultrassom cervical. O exame faz parte dos atendimentos de rotina, e é um dos inúmeros que são realizados na unidade. A mãe do paciente faz parte da Aldeia Camicuã, que fica em Boca do Acre.

“A saúde do Estado está buscando atender os anseios da população e tem feito inúmeras observações sobre os atendimentos na unidade. Estamos alinhando os objetos para dar uma resposta para os usuários do Sistema Único de Saúde, sobretudo, para os nossos pacientes indígenas que precisam de uma atenção especial”, enfatizou o presidente da Fundhacre, João Paulo Silva.