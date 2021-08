A Prefeitura de Mâncio Lima, por meio da Secretaria Municipal de Finanças vem honrado com os seus compromissos financeiros e, desta feita, foi a vez dos profissionais do Magistério da Rede Municipal de Ensino receberem, hoje, quarta-feira (04), o abono salarial conforme acordado em reunião com os representantes da categoria.

Tao logo foi aprovado pela Câmara de Vereadores e sancionado pelo Executivo Municipal, o pagamento já foi de imediato agendado e enviado a instituição financeira para realizar o depósito na conta dos respectivos professores.

Os professores da Rede Municipal de Ensino estão recebendo o abono mensal, escalonado da seguinte forma: Professor PI R$ 383,00, Professor PII R$ 403,00 e, Professor PIII R$ 441,00. Ao todo, o município está injetando mais de R$ 94 mil na economia local.

Para os demais servidores, vinculados a administração, será concedido abono, em cota única, no valor de R$ 600,00, no mês de janeiro de 2022.