O Líder do Governo na Aleac, Pedro Longo, parabenizou o deputado Daniel Zen pela passagem de mais um aniversário. Longo declarou que tem profunda admiração ao trabalho que a deputada Jéssica Sales realiza no Acre. “Se ela gasta, é em favor da população”, disse, reconhecendo ela e outros como pessoas que se doam pela população, e assim precisam de se valer dos recursos para que estejam presentes nos municípios.

Longo contrapôs o discurso que as pequenas empresas estão abandonadas no Acre ao citar o programa de incentivo às construtoras do Estado.

“Já vemos um ambiente de otimismo”, disse, citando também a redução do imposto do óleo diesel e outras ações visando impulsionar a economia. “Não podemos fechar os olhos para tudo o que tem acontecido”, afirmou.