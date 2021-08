A reitora da Ufac, Guida Aquino, recebeu a visita de cortesia do governador do Estado do Acre, Gladson Cameli (PP), a quem foi entregue o Plano de Interiorização da Graduação, o pedido de apoio para construção do Hospital Universitário (HU) e do novo prédio do Colégio de Aplicação. Outra pauta debatida foi a residência para alunos da área de saúde. O encontro ocorreu na manhã desta terça-feira, 3, na sala de reuniões da Pró-Reitoria de Planejamento.

Guida disse que a Ufac busca colaborar para o crescimento do Estado, oferecendo apoio para ações do governo e de prefeituras. “As parcerias são importantes, sobretudo em momentos de crise”, ponderou. “A universidade oferece apoio de diferentes formas, seja em ações como produção de álcool em gel e equipamentos de proteção individual, seja no reforço às ações de vacinação contra covid-19.”

O governador ressaltou a importância do HU para o sistema de saúde pública do Acre e garantiu que vai ajudar a gestão da Ufac em busca de recursos para a obra. “Vou abraçar a causa do Hospital Universitário”, disse. “A universidade é uma necessidade para o Estado; vou fazer o que eu puder para ajudá-la.”

Também participaram da reunião o vice-reitor Josimar Batista e o pró-reitor de Planejamento, Alexandre Hid.