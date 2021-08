Edvaldo questiona destinação da patrulha mecanizada do governo

O deputado Edvaldo Magalhães disse nesta quarta-feira (4) que o governo chegou a 2,7 anos de mandato e já não dá mais para seus aliados culparem o governo anterior. “O prazo de validade venceu. A responsabilidade é da atual gestão -os acertos e também os erros”, analisou.

Também não é possível responsabilizar somente os assessores. A responsabilidade é do governador.

Magalhães fazia referência ao impasse na convocação do cadastro de reserva. O governo sabe o que faz, e a responsabilidade é sim do governador.

Ele disse ter conversado com ao menos dez prefeitos durante o recesso e todos, inclusive integrantes da base aliada, vem erro no uso das máquinas agrícolas recentemente anunciadas.

O governador reafirmou compromisso de que iria salvar a emenda coletiva de aquisição das máquinas. No entanto, na hora em que foi liberar a patrulha mecanizada houve questionamentos de parte dos prefeitos.

“Em Rodrigues Alves, por exemplo, as máquinas ficaram na cerimônia para as pessoas olharem. Quando terminou foram levadas para Cruzeiro do Sul”, disse.