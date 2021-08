Deputada pede sala privada para denúncias na Delegacia da Mulher

A deputada Antônia Sales disse nesta quarta-feira (4) que muitas pessoas que criticam a deputada Jéssica Sales não conhecem a realidade de seu trabalho. A deputada usa o que tem direito e se há excesso ela paga do próprio bolso. “Ela gasta mais que isso e todos sabem a atuação da deputada, que adentra ramais nos 22 municípios”, afirmou.

Ela detalhou viagens que são feitas e quanto gasta de gasolina para acesso via fluvial. “Se for para visitar comunidades de Mâncio Lima adentra rios Moa e Azul, gastando muitos litros de gasolina”, disse, lembrando do preço do combustível na região.

Ela agradeceu ao apoio dos colegas da Aleac ao trabalho de Jéssica.

Ao final, ela lembrou que pediu à Sejusp a criação de uma sala na Delegacia da Mulher. O local em geral só tem uma sala e a mulher agredida tem vergonha de narrar suas demandas porque outros estão ouvindo.