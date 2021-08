O presidente da Câmara de Vereadores de Rio Branco, vereador N. Lima (Progressistas), no retorno das sessões presenciais nesta terça-feira (3) parabenizou os brasileiros de diversos pontos do país que foram às ruas no último domingo (01) em defesa do voto impresso, pauta defendida pelo presidente Jair Bolsonaro (Sem partido).

Em seu discurso, N. Lima afirmou que se soma junto ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) pela implantação do voto impresso. “Estamos juntos, presidente, nessa luta pelo voto impresso para que o brasileiro tenha certeza na pessoa que votou naquela urna. Vamos para cima, voto impresso e auditável já agora nas eleições de 22”, salientou.

Em outro trecho, agradeceu ao governador Gladson Cameli e ao prefeito Tião Bocalom pela parceria com os trabalhos do Legislativo, e também fez o destaque para a concessão dos direitos adquiridos dos servidores da Câmara Municipal, acordado com o Executivo.

Por fim, o orador enalteceu a atuação do parlamento e justificou a importância dos cursos de capacitação ofertado aos vereadores, destacou a saúde financeira da Câmara e reiterou o compromisso da Casa com os servidores e com a população.