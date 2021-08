Mais de uma tonelada de alimentos estragavam em presídio do Acre

Uma fiscalização do Ministério Público do Estado Acre (MPAC) no presídio de Senador Guiomard encontrou, na última sexta-feira, 30, uma tonelada e meia de alimentos que estavam acondicionados de forma irregular, além de itens fora do prazo de validade.

O promotor de Justiça Tales Tranin, titular da 4ª Promotoria Criminal, que atua perante a Vara de Execução Penas no Regime Fechado, que na ação, esteve acompanhado do vice-presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (IAPEN), Glauber Feitosa, resolveu realizar a inspeção após detentos denunciarem diversas irregularidades, entre elas à distribuição de comidas em pequenas quantidades e a utilização de alimentos estragados.

“Recebi várias denúncias dos reeducandos relatando que no local estava sendo entregue pouca comida e alimentos fora do prazo. Fizemos a vistoria na hora do almoço, abrimos algumas marmitas e, após pesar, foi constatado que a quantidade não estava correta, já que elas pesaram 600 gramas e no contrato obriga 800 gramas”, informou Tranin.

Após constatar que o peso das marmitas distribuídas no presídio estava irregular, o promotor de Justiça decidiu vistoriar a câmara fria onde ficam os alimentos. No local, foi encontrada uma grande quantidade de alimentos como salsichas, carnes, linguiças e frangos estragados e outros acondicionados de forma imprópria.

A Vigilância Sanitária foi acionada e apreendeu todos os alimentos que estavam guardados em caixas plásticas e fora da validade. O promotor informou que enviará ofícios aos promotores da cidade e também para os responsáveis pelo controle dos contratos, para que as medidas cabíveis sejam tomadas.